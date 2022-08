CF – Acerbi-Inter, fumata bianca in arrivo: ecco l’impatto a bilancio

L'Inter ha scelto Francesco Acerbi come rinforzo per la difesa. Manca solo l'annuncio ma l'intesa con la Lazio è stata raggiunta

Calcio e Finanza racconta l'impatto a bilancio dell'operazione Acerbi, con il calciatore che percepirà un ingaggio da 1,5 mln netti per i prossimi 10 mesi fino a giugno 2023:

“Questo significa che il costo per l’Inter si aggirerà intorno ai 2,78 milioni di euro lordi. Questa operazione dovrebbe inoltre mettere fine al mercato dell’Inter, mentre per quando riguarda l’affare Akanji, il club e il giocatore (attualmente al Borussia Dortmund) si sarebbero dati appuntamento in vista della prossima stagione, una volta scaduto il contratto dello svizzero con il club tedesco”