CM – Inter-Lazio, ottimismo per l’affare Acerbi: quando può arrivare la chiusura

La Lazio non vuole liberare gratis Francesco Acerbi. L’Inter dal suo canto sta pensando al centrale difensivo come colpo low cost per completare la rosa di Simone Inzaghi. Le novità in merito arrivano oggi da Calciomercato.com: “Le trattative sono intense e andranno avanti anche oggi. C'è ottimismo per la buona riuscita dell'affare che risolverebbe i problemi di tutte e tre le parti. Il calciatore, desideroso di andare via da Roma, riabbraccerebbe l'allenatore che lo ha rilanciato. L'Inter sistemerebbe il reparto con un innesto d'esperienza a basso costo e la Lazio si libererebbe di una situazione spinosa oltre che di una zavorra a bilancio. Sembrava una situazione da sbrogliare negli ultimi giorni di mercato. Ora invece non è così improbabile una chiusura addirittura questo week-end”, si legge.