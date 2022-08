Messaggero – Acerbi, Inter entro il weekend: la Lazio cede e accetta il prestito

Francesco Acerbi verso l’Inter. Ne parla oggi Il Messaggero nell’edizione online, che si sofferma sul futuro del difensore classe 1988, in uscita dalla Lazio. È fuori dai piani di Maurizio Sarri e della società, i nerazzurri pensano a lui come rinforzo da regalare a Simone Inzaghi per il ruolo di vice de Vrij. Ecco le novità dal quotidiano romano: “La Lazio e Acerbi stanno attendendo da mesi l’offerta giusta per dividersi. Si è parlato molto del Monza, con annesse polemiche politiche, poi del Milan, della Premier, ma soprattutto dell’Inter. Le ultime settimane non sono state semplici per il campione d’Europa, costretto ad allenarsi in orari differenti rispetto al gruppo di Sarri in attesa della chiamata giusta.