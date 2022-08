CdS – Acerbi-Inter, anche Lotito preme per un doppio motivo. E il difensore…

"Volendo, Acerbi potrebbe sbarcare già oggi a Milano per diventare nel giro di qualche ora un giocatore dell’Inter. E Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte. Tuttavia, il club nerazzurro vuole prendersi tutto il tempo a disposizione per scegliere il difensore che andrà a completare la rosa". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al rinforzo con cui l'Inter chiuderà il mercato. In cima alle preferenze c'è Chalobah del Chelsea e poi Akanji del Dortmund, sebbene siano entrambe piste complicate.

Ieri l'incontro con Pastorello, agente di Acerbi, ha chiarito come il difensore voglia l'Inter, tanto da essere disposto a rinunciare a due mensilità con la Lazio per far chiudere il prestito gratuito: "Questo gesto, che gli costerebbe più di 400 mila euro netti, sarebbe un modo per dimostrarlo in maniera concreta. Plausibile, comunque, che possa recuperare qualcosa, inserendo dei bonus nel contratto con cui si legherebbe all'Inter. Il condizionale è obbligatorio, perché, come già premesso, il club nerazzurro intende provare fino all’ultimo a convincere il Chelsea o il Borussia Dortmund a lasciar andare Chalobah o Akanji alle condizioni desiderate. Ecco perché la caccia al nuovo difensore potrebbe sbloccarsi soltanto all’inizio della prossima settimana, e in ogni caso si scavallerà la sfida diretta con la Lazio. Lotito confida nel lavoro diplomatico di Pastorello e ha mantenuto un buon rapporto con Acerbi. L’apertura al prestito con riscatto (non obbligo) permetterebbe al club biancoceleste di evitare minusvalenze, rinviando la soluzione di dodici mesi e alleggerendo il monte stipendi, magari prendendo al suo posto il terzino sinistro (Reguilon) reclamato da Sarri", chiosa il Corriere dello Sport.