Acerbi, Inzaghi non contrario ma l’Inter non è interessata per due motivi

In attesa di novità sul fronte Skriniar, l'Inter dovrà intervenire sul mercato per rimpiazzare Andrea Ranocchia. Secondo Tuttosport, l'idea Acerbi non è tramontata: "Acerbi continua a essere offerto, Inzaghi non è contrario, ma il club per ora non lo prende in considerazione per costi ed età e aspetta le occasioni di fine agosto", spiega il quotidiano.