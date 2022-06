Acerbi-Lazio, è rottura. “Andrebbe volentieri al Milan. Inter? Con Inzaghi…”

Acerbi potrebbe lasciare la Lazio in estate. Il rapporto tra il difensore ex Sassuolo e il mondo biancoceleste è andato via via deteriorandosi

Francesco Acerbi potrebbe lasciare la Lazio in estate. Il rapporto tra il difensore ex Sassuolo e il mondo biancoceleste è andato via via deteriorandosi e la partenza è l'opzione più probabile. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si preannuncia un duello tra Inter e Milan:

"Francesco è ormai da tempo in rotta con la tifoseria biancoceleste e al Milan verrebbe molto volentieri. Non solo perché, banalmente, avrebbe lo scudetto sul petto e giocherebbe la Champions, ma anche perché vorrebbe riscattare la precedente esperienza a Milanello, decisamente negativa. Pioli lo apprezza, il suo arrivo sarebbe utile anche per la lista Champions. Occhio però all’eventuale concorrenza dell’Inter, dove ritroverebbe Simone Inzaghi", chiosa il quotidiano.