Inter-Acerbi, sì Lotito al prestito? Occhio a una sorpresa dall’estero

"Dunque, è più semplice che l’Inter ragioni su una soluzione low-cost come Acerbi, ai margini nella Lazio. Il problema è che l’azzurro ha il contratto fino al 2025 con un ingaggio alto, da 2.5 milioni. Lotito per ora non vuole regalarlo, ma per evitare di avere un problema in casa, potrebbe agevolare il prestito. L’Inter attualmente non ritiene Acerbi una soluzione percorribile - anche se il ragazzo piace a Inzaghi che lo conosce -, ma a fine agosto, chissà. Altrimenti attenzioni alle sorprese, da ricercare comunque nel mercato degli esuberi all’estero".