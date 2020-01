Inter, addio di Eriksen inevitabile. E filtra un’impressione che può mettere la parola “fine”

Che quelli con il Norwich siano stati davvero gli ultimi minuti di Christian Eriksen con la maglia del Tottenham? Tutto lascia pensare di sì, vedendo gli ultimi sviluppi di questa vicenda. E, come si legge su La Gazzetta dello Sport, il danese si avvicina sempre di più all’Inter: “Il Tottenham è tecnicamente pronto all’addio del danese. Ieri ha debuttato nel finale Gedson Fernandes, mentre dalla Spagna è segnalato in arrivo l’attaccante Willian José, della Real Sociedad. L’addio di Eriksen pare in ogni caso inevitabile. Il Tottenham tirerà fino all’ultimo la trattativa per ricavare il massimo dall’addio del danese. Daniel Levy è un osso durissimo, ma, con il contratto in scadenza del giocatore, c’è un limite oltre il quale la dirigenza degli Spurs non potrà andare. L’impressione è che tutti si siano messi l’anima in pace e che, sotto sotto, siano anche un po’ stufi di questa vicenda“.