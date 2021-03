Inter, addio non scontato: “Tornerà in estate e Conte potrebbe rivalutarlo”

Conte potrebbe rivalutare in estate un calciatore pronto a tornare dopo un anno all'estero: soprattutto in un caso

Al termine di questa stagione, Dalbert farà ritorno all'Inter dopo il prestito al Rennes. Con ogni probabilità, infatti, il club francese non riscatterà il laterale brasiliano per i 12 milioni pattuiti con il club nerazzurro. Da Viale della Liberazione, dunque, avranno il problema di trovare al giocatore un'altra squadra. A meno che, come scrive Tuttosport, Conte non lo rivaluti in caso di partenza di Young: