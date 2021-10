Sanchez via dall’Inter già a gennaio? La posizione della società è chiara

Gli aggiornamenti sul futuro del cileno, deluso per lo scarso impiego in questo avvio di stagione: decisione presa

Alexis Sanchez è pronto a dire addio all’Inter. Deluso per lo scarso impiego di inizio stagione, l’attaccante cileno vuole tornare protagonista. Così Tuttosport ha parlato del suo futuro: “La società ha deciso di non multare il giocatore (per lo sfogo social, ndr) che però a gennaio probabilmente lascerà il centro sportivo Suning e probabilmente anche l’Inter. La società nerazzurra, visti i 15 milioni d’ingaggio netti a stagione, non si opporrà di certo considerato che l’accordo economico con l’attaccante scadrà solo il 30 giugno 2023”, si legge.