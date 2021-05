Ag Emerson Palmieri: “Ritorno in Serie A? Con lo scenario giusto, sarebbe felice”

Le dichiarazioni dell'agente del calciatore del Chelsea e della Nazionale, Emerson Palmieri, sull'Inter e il possibile ritorno in Italia

"Per il suo legame con la Nazionale è stato spesso accostato a club importanti come Juve, Inter e Napoli. Quando inizia una finestra di mercato, ci sono sempre voci sul suo conto. Ora, Emerson deve focalizzarsi sulla Nazionale. Questa stagione con il Chelsea è stata molto particolare. C’è stato il cambio di allenatore: con Tuchel ha un gran dialogo. Ora, bisogna capire quali saranno i prossimi passi del Chelsea e quale sarà il suo futuro nella prossima stagione. Ha avuto un periodo in Serie A dove ha fatto il salto di qualità. Se ci fossero tutti i presupposti, se ci fosse lo scenario ideale, sarebbe contento. Ovviamente, come agenzia non ci focalizziamo soltanto lì. Emerson ha attratto attenzioni di altri campionati e di altri grandi realtà continentali".