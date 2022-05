Ag. Nandez: “Non credo resterà a Cagliari. Sarei felice di vederlo a Napoli”

Pablo Bentancur, agente tra gli altri di Nahitan Nandez, ha parlato così oggi del futuro del giocatore del Cagliari

Pablo Bentancur, agente tra gli altri di Nahitan Nandez , a Calcio Napoli 24 Live ha parlato così del futuro del giocatore del Cagliari: "Ha pagato alcuni errori dello staff medico del Cagliari, ma lo posso anche capire che in una stagione si possa sbagliare. Lui ha sofferto questo, perciò ha faticato perché non avrebbe dovuto giocare la fine del campionato. C'era anche un documento scritto, invece fuori forma ha dovuto giocare contro Inter e Venezia, lottando per la squadra. Peccato perché ci teneva tanto a salvare la squadra, sta male pensando alla retrocessione.

Non credo che resterà a Cagliari. Giulini ha visto lo sforzo del giocatore, ha apprezzato la lotta ed il cuore per cercare di salvare i rossoblu. Sono sicuro che troveremo il giusto accordo per la sua cessione. Lui a Napoli? Sarei felice, non è una piazza per tutti i giocatori. E' una maglia pesante ed i calciatori devono capire la responsabilità di questa piazza e Nandez non lo soffrirebbe. Vediamo cosa succede".