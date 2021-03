Ag. Rodriguez: “Inter e Samp? È concentrato sul campionato. Bisogna arrivare…”

Abian Moreno, agente di Pablo Rodriguez, parla del futuro del suo assistito

"Abbiamo scelto Lecce per questioni anche climatiche, ma soprattutto per la relazione che ho con Corvino che l’ha seguito molto in Youth League. Ha visto un campione vero. Futuro? E’ felice a Lecce ed è concentrato sul campionato. Deve continuare così, bisogna arrivare in A e poi si vedrà".