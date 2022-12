Ag. Lautaro: “Mercato? Molto legato all’Inter. Ritorno di Hakimi? Il calcio è dinamico…”

"E’ molto legato all’Inter, per me è molto importante dire al popolo nerazzurro che un po’ del Mondiale argentino è anche suo che ha dato tanta fiducia, tanto amore al calciatore. E’ stato anche un buon giorno per il calcio italiano, molti giocatori della Serie A sono importanti nella Nazionale albiceleste. Lautaro è un calciatore incredibile con una mentalità formidabile, con Lukaku ha fatto un calcio meraviglioso e con Dzeko, che è un grandissimo, anche. L’importante per Lautaro è che l’Inter vinca, non possiamo parlare di tante cose che succedono all’interno".

Hakimi

"Sono molto felice per Hakimi, ha fatto un Mondiale incredibile con un Marocco formidabile. E’ come mio figlio, è stato molto attento alla sua nazionale, il suo torneo è stato meraviglioso. Hakimi-Inter? Non lo so, Ausilio ha fatto tante operazioni intelligenti quando siamo approdati in nerazzurro. Per il futuro non saprei, Hakimi ha tre anni e mezzo di contratto con il PSG che ha l’obiettivo di vincere la Champions League e il campionato, credo che adesso Hakimi giocherà sicuro. Per il futuro il calcio è molto dinamico, ma adesso è molto felice in Francia".