Ag Raspadori: “Via a gennaio? Può succedere di tutto. Le notizie non sempre…”

Le dichiarazioni del procuratore dell'attaccante del Sassuolo, nel mirino dell'Inter dalla scorsa finestra di mercato

Tullio Tinti, agente di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha parlato così del futuro del suo assistito, che piace molto anche all’Inter: “Raspadori? Le notizie non sono sempre vere, fanno gioco a Carnevali. E' stato un mercato difficile, il ragazzo vuole giocare nel Sassuolo e vuole fare i passaggi giusti. E' talmente intelligente che non sbaglia una virgola. Via a gennaio? Nel calcio può succedere di tutto, oggi non c'è questa prospettiva, poi nella vita non si sa. Devono essere i club a decidere se vendere o no: dobbiamo togliere questa cosa che i procuratori decidono, non è così".