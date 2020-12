Agoumé, addio Spezia? Inter, scenario tutto nuovo: “E’ una delle ipotesi sul tavolo”

Infelice fin qui l’esperienza allo Spezia di Lucien Agoumé. Il centrocampista classe 2002 in prestito dall’Inter ha infatti collezionato soltanto quattro presenze con il club ligure da inizio stagione e potrebbe già salutare. Secondo quanto scrive CittadelloSpezia.com, infatti, il club nerazzurro potrebbe richiamare il ragazzo per poi rigirarlo di nuovo in prestito: “E’ questa una delle ipotesi sul tavolo per il prossimo mercato di gennaio, in cui lo Spezia dovrà giocoforza sfoltire la rosa prima di andare a rifinire il gruppo a disposizione di Vincenzo Italiano. I mal di pancia del procuratore del talento francese, Oscar Damiani, potrebbero tradursi in una prematura separazione dagli aquilotti nonostante il 18enne si sia ormai ritagliato il ruolo di vice-Ricci. Per Agoume sirene dall’estero, visto che in serie A non ci sarebbero squadre disposte a garantirli il posto da titolare“, si legge.