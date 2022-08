Dopo Casadei via anche Agoumé? La posizione dell’Inter e la soluzione più probabile

Dopo Pinamonti e Casadei, l'Inter potrebbe decidere di cedere altri giovani per avvicinarsi al tanto atteso +60 per chiudere il bilancio. Si tratterebbe di operazioni minori ma funzionali a trattenere big come Dumfries e Skriniar, al momento ancora sul mercato. Se per Salcedo è ancora lontano l'accordo con lo Standard Liegi - ha un costo residuo a bilancio di 5 mln di euro, il club belga offre un prestito con diritto -, si ragiona molto sul futuro di Lucien Agoumé :

"Fin dall'inizio del mercato e dopo una discreta annata passata in prestito al Brest, per il centrocampista francese classe 2002 si sono aperte numerose possibilità. La Cremonese è la società che più ha provato a convincere il giocatore su un prestito, dopo i lombardi è stata la volta di Bologna e Sampdoria, ma oggi è il Lorient in cima alla lista delle pretendenti e la destinazione più probabile. L'Inter non vuole perdere il controllo sul giocatore e se non sarà prestito secco spera o in una cessione a titolo definitivo che possa portare ben più degli 1,8 milioni di euro di costo residuo a bilancio (scadenza 2025) oppure un prestito con diritto di riscatto e controriscatto ritardato di un anno", scrive Calciomercato.com.