"Tutto procede al meglio, speriamo di chiudere nel giro di 1-2 giorni. E' quasi fatta, stiamo parlando. Ovviamente sarebbe contento di tornare al Siviglia, lì ha giocato 6 mesi e sarebbe felice. Aveva tantissime offerte ma la priorità è sempre stata il Siviglia. L'esperienza all'Inter è stata comunque positiva, ha imparato molto. L'Inter è un club molto importante e la Serie A è un campionato molto competitivo e per lui allenarsi con certi campioni e aver avuto allenatori come Antonio Conte e come Simone Inzaghi fin dai 17 anni gli è servito tanto. L'Inter è uno dei migliori club del mondo e se impari qui hai poi l'opportunità di giocare ovunque. Se un giorno potrebbe tornare? Certo, ama Milano, forse a 28-29 anni potrebbe esserci l'opportunità di tornare".