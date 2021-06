TMW – Inter-Agoumé, rinnovo vicino. “Inzaghi vuole valutarlo. Ma c’è chi pressa per averlo”

L'Inter e Lucien Agoumé sono sempre più vicini a prolungare il contratto del giovane centrocampista francese

Come vi abbiamo documentato, Oscar Damiani, procuratore tra gli altri di Lucien Agoumé, ha lasciato poco fa la sede dell'Inter in Viale della Liberazione. Con i dirigenti nerazzurri, Damiani, secondo Tuttomercatoweb.com, ha parlato anche del rinnovo del centrocampista, nell'ultima stagione in prestito allo Spezia:

"Per Lucien Agoumé si avvicina a grandi passi il rinnovo contrattuale con l'Inter. Confermato il pressing del Venezia, che lo vorrebbe mettere a disposizione di Zanetti per la stagione dello storico ritorno in A, ma al momento il destino del mediano è quello di partite in ritiro con Simone Inzaghi, che potrà così valutarlo da vicino".