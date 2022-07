Agresti: “Bremer-Juve, fa felici tutti. L’Inter ora cederà Skriniar solo se…”

Al sito de La Gazzetta dello Sport, il noto giornalista Stefano Agresti ha parlato così del mercato dell’Inter e non solo: “Bremer? Operazione molto importante chiusa dalla Juve, ha rimpiazzato de Ligt in modo perfetto, Bremer vale tantissimo in Serie A. Come tipologia di giocatore, va a rimpiazzare Chiellini. Penso sia un affare per la Juventus e per il Torino, che lo ha venduto a una cifra importante. Un’operazione che fa felici tutti, tranne l’Inter.