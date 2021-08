Agresti: “A Zhang do 4, a Marotta e Ausilio 8: Inter senza Hakimi e Lukaku…”

Il direttore di Calciomercato.com ha valutato così il mercato dei nerazzurri, tra colpi in uscita e in entrata

Sulle colonne di Calciomercato.com, il direttore Stefano Agresti ha commentato il mercato in uscita e in entrata dell'Inter. Queste le sue valutazioni: "Se il giudizio è sulla gestione di Zhang, non può che essere negativo: togliere Hakimi e Lukaku alla squadra campione d’Italia è un piccolo delitto calcistico. Ma le scelte di Marotta e Ausilio per rimediare a questa situazione di emergenza sono assolutamente logiche e efficaci: Dzeko e Correa là davanti offrono mille soluzioni. Il voto è la media tra il 4 al presidente e l’8 ai suoi dirigenti". Voto 6.