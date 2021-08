In Spagna – Clamoroso, Aguero furioso per l’addio di Messi: vuole già lasciare il Barça

L'addio di Lionel Messi al Barcellona potrebbe lasciare ancor più strascichi del previsto. Aguero starebbe valutando l'addio ai catalani

L'addio di Lionel Messi al Barcellona potrebbe lasciare ancor più strascichi del previsto. Secondo quanto riportato in Catalogna da BTV Esports, infatti, Sergio Aguero, convinto proprio da Messi a sposare la causa blaugrana e volato in Spagna con l'unico desiderio di giocare con la Pulce argentina, starebbe clamorosamente valutando l'addio al Barça.

Il calciatore, arrivato a parametro zero dal Manchester City, avrebbe dato mandato ai suoi avvocati di studiare le clausole del contratto stipulato con il club catalano per capire se ci siano effettivamente le condizioni per annullare tutto e risolvere il proprio rapporto con il Barcellona a pochi giorni dallo sbarco in Spagna.