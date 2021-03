In UK insistono: “Aguero-City, addio. Anche l’Inter sogna il grande colpo a zero”

Con ogni probabilità, al termine di questa stagione, Sergio Aguero dirà addio al Manchester City di Pep Guardiola

Con ogni probabilità, al termine di questa stagione, Sergio Aguero dirà addio al Manchester City di Pep Guardiola. La trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino con il club inglese, in scadenza al 30 giugno, sembra infatti essersi definitivamente arenata, tanto che, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i Citizens avrebbero individuato in Danny Ings del Southampton il rinforzo ideale per prendere il posto del Kun. Che, a questo punto, dovrà scegliere la sua prossima destinazione. E di certo la fila non manca.