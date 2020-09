Aguilar (MD) a sorpresa: “Non si parla dell’Inter, ma proveranno a prendere Suarez se…”

Sono ore e giorni decisivi per quanto riguarda il futuro di Luis Suarez. Il centravanti uruguaiano, messo alla porta dal Barcellona, ha poco fa superato l’esame che gli permetterà di ricevere il passaporto italiano ed essere tesserato come comunitario dal suo prossimo club. Tutti dicono Juventus, ma non il giornalista del Mundo Deportivo Francesc Aguilar, che ha scritto su Twitter: “Non si parla dell’Inter, ma se Suarez dovesse prendere la nazionalità italiana (ha passato l’esame poco fa, ndr), il club nerazzurro aspetta defilato per provare a prenderlo se dovesse liberarsi dal Barcellona. Vada, se coprono l’anno che gli rimane”.