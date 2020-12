Giornale: “Inter, Conte ha tre desideri. E può aiutare ancora un ‘vecchio’ problem-solver”

Il diktat in casa Inter sul mercato: le uscite prima delle entrate. E il fatto di avere ormai solo il campionato a disposizione obbliga in un certo senso il club nerazzurro a sfoltire una rosa troppo ampia per gestire l’impegno campionato. Ecco il punto sul mercato da Il Giornale: “Il Ninja è uno degli esuberi nerazzurri insieme a Perisic ed Eriksen. La coppia Marotta-Ausilio deve fare cassa: il danese ha estimatori in Inghilterra (West Ham e Arsenal) e aspetta il PSG del mentore Pochettino.

Ancora una volta, dopo Icardi, Leonardo potrebbe essere il problem-solver interista. Cessioni necessarie, visto che Suning non intende aprire i cordoni della borsa a gennaio, per disporre del tesoretto necessario per regalare a Conte i 3 innesti richiesti. Il tecnico desidera, infatti, un nuovo laterale sinistro (piace Alonso, ma c’è da superare la concorrenza dell’Atletico Madrid), un centrocampista e una quarta punta (sogno Giroud, più abbordabile Gervinho) al posto del giovane Pinamonti che andrà a giocare in prestito (Parma e Udinese vigili)”, conclude il quotidiano.