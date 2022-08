CdS – Akanji, apertura Dortmund al prestito. “L’Inter si augura che…”

L'Inter spera di trovare un accordo con il Chelsea per Chalobah ma, al momento, l'affare resta complicato: "E’ vero che il 23enne di Freetown è rimasto 90’ in panchina nelle prime 3 gare di campionato, ma Tuchel resta a corto di centrali dopo le partenze di Christensen e Rudiger, compensate solo parzialmente dall’arrivo di Koulibaly. Deve arrivarne almeno un altro – sul taccuino dei Blues ci sono Fofana del Leicester e pure Maguire del Manchester United -, poi magari Chalobah potrebbe essere lasciato andare. Chiaramente l’Inter lo vuole in prestito, nel caso anche secco, senza la possibilità di un riscatto a fine anno. Peraltro, la valutazione sarebbe superiore ai 20 milioni di euro", rimarca il Corriere dello Sport.

l'Inter segue anche Akanji, in uscita dal Dortmund ma anche qui i segnali non sono così positivi: "In merito ad Akanji, in viale Liberazione si augurano che il Borussia, davanti alla prospettiva di perderlo senza incassare un euro, avendo il contratto in scadenza 2023 e, di fatto, pure un accordo di massima con l’Inter, accetti un prolungamento di un solo anno, così da consentire il prestito dello svizzero, con cifra già fissata per il riscatto. Negli ultimi giorni c’è stata un’apertura in questo senso, ma deve essere confermata dai fatti. Entro una settimana, tra Chalobah e Akanji, qualcosa dovrà accadere. Altrimenti, Acerbi ritroverà Inzaghi alla Pinetina", chiosa il quotidiano.