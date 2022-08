Pedullà: “Akanji-Inter, no prestito: dipende dalla proprietà. Occhio all’altro nome”

In studio a Sportitalia, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche del mercato dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni sul difensore che la società sta cercando per completare la rosa nerazzurra: “Akanji-Inter, possibilità che passa sempre attraverso la proprietà. Profilo seguito sicuramente, ma occhio anche ad Acerbi. Per Akanji a oggi il prestito non è una soluzione perché è in scadenza al 30 giugno 2023, dovrebbe dunque rinnovare per poi partire in prestito quindi. Acerbi ha 3 anni di contratto e lui spera che salti Akanji per coronare il suo sogno di lavorare di nuovo con Inzaghi. A lui resta la speranza Inter ecco”, le sue parole.