Sky – Inter, difensore cercasi: dove si posiziona Akanji nella lista dei dirigenti

C’è anche il nome di Manuel Akanji nella lista dell’Inter per rinforzare la difesa. Valutazioni in corso da parte dei dirigenti, anche se prima come noto deve uscire qualcuno con Milan Skriniar indiziato numero uno a dire addio. Ecco quanto evidenziato dal sito di Sky Sport.