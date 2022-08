Akanji dopo Skriniar? Può arrivare comunque: “Quarto centrale con cessione Pinamonti-Casadei”

"Se davvero Skriniar dovesse andare a guadagnare i 7,7 milioni promessi a Parigi, allora l’Inter tenterebbe subito di raccogliere i frutti di un lavoro che prosegue in queste ore. Beffata su Bremer, abbandonato Milenkovic, è Akanji l’ultimo obiettivo sensibile.Le mosse sul 27enne svizzero di origine nigeriane, valutato 20 milioni, in scadenza 2023 e ormai fuori squadra a Dortmund, non dipenderanno solo dal destino dello slovacco. Con i soldi dell’eventuale cessione di Skriniar, potrebbe essere lui a riempire in tempi brevi il buco nella difesa. Se invece lo slovacco restasse e i soldi arrivassero solo dal duo Pinamonti-Casadei, allora Akanji per l’Inter potrebbe diventare in extremis un’idea di quarto centrale di qualità. A Dortmund la patata scotta e a fine agosto il difensore potrebbe pure costare la metà. Certo, anche in quel caso toccherebbe a Zhang dare l’ok per liberare qualche milione in più del previsto".