Allegri, l’Inter c’era davvero dopo la risoluzione di Conte: com’è andata davvero

La ricostruzione sui rumors della scorsa estate: l'Inter era davvero interessata all'allenatore dopo l'addio di Conte

Un interessante retroscena dalle colonne di Calciomercato.com su Max Allegri e l’Inter. La dirigenza - subito dopo l’addio di Conte - ha pensato all’allenatore per la panchina. Ecco quanto evidenziato dal sito: “Non solo Real, c'era davvero l'Inter su Allegri. Anzi, la repentina risoluzione del contratto di Antonio Conte ha fatto scattare la definitiva scintilla alla Continassa per affondare il colpo su Max, l'idea di vederlo andare da Marotta all'Inter non era accettabile. Ed eccolo qua”.