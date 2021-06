Dalla Spagna – Ancelotti vuole un centrocampista, c’è Barella nella sua top 3

Il nuovo allenatore del Real Madrid ha le idee chiare e guarda anche in Italia per rinforzare la sua squadra

In Spagna non hanno dubbi: Carlo Ancelotti guarda in Italia per rinforzare il suo Real Madrid. Come riportato da Sport, sono tre i nomi in cima alla lista per il centrocampo: Manuel Locatelli del Sassuolo, che piace anche alla Juventus, Nicolò Barella dell'Inter e Kalvin Phillips del Leeds United, messosi in mostra nel debutto dell'Inghilterra all'Europeo.