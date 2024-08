L'austriaco è finito in fondo alle gerarchie dell'attacco dell'Inter, ma per il momento non ha preso in considerazione una partenza

Fabio Alampi Redattore 4 agosto 2024 (modifica il 4 agosto 2024 | 13:01)

In casa Inter la posizione di Marko Arnautovic è tutta da valutare: l'austriaco, dopo l'arrivo di Taremi, è finito in fondo alle gerarchie dell'attacco nerazzurro, ma per il momento non ha preso in considerazione l'ipotesi di una partenza. Qualche sondaggio per l'ex Bologna è arrivato, soprattutto dalla Turchia, destinazione che non sembra scaldare il giocatore.

Una situazione da risolvere quanto prima, in un senso o nell'altro, così da permettere a Inzaghi di lavorare con le idee chiare. Così scrive Tuttosport: "Arnautovic, sulla carta il quarto attaccante del reparto, è un rebus a livello fisico e di rendimento; anche perché la stagione scorsa ha dimostrato come l'ex Bologna faccia fatica a carburare subentrando e giocando pochi minuti. Per ora Arnautovic ha respinto qualsiasi proposta di mercato (le ultime dalla Turchia) e dunque non è scontata una sua partenza che aprirebbe maggiori margini di manovra sul mercato".