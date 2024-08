L'argentino e l'austriaco non sono riusciti a lasciare il segno nell'amichevole contro il Pisa, e la loro situazione non è cambiata

Il problema attacco in casa Inter c'è ed è evidente: l'infortunio di Taremi, unito all'indisponibilità di Thuram e Lautaro, ha costretto Inzaghi a presentarsi a Pisa con un reparto improvvisato, con i calciatori impiegati che non sono riusciti a lasciare il segno. Nello specifico, Arnautovic e Correa hanno dimostrato, per motivi diversi, di non poter essere alternative valide.