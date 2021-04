Inter, arriva la ‘terza’ punta? “Dietro la LuLa Conte vuole uno di questi due nomi”

Il mercato dell'Inter non sarà faraonico. Ciò non toglie, comunque, che il club farà il possibile per accontentare Antonio Conte

Il mercato dell'Inter, come di tutte le squadre europee, non sarà certo faraonico. Ciò non toglie, comunque, che il club farà il possibile per accontentare Antonio Conte nelle sue richieste, per rinforzare una squadra chiamata, il prossimo anno, a riconfermarsi in Italia e tentare di fare strada in Europa. Ecco perché i nerazzurri guardano anche a un colpo in attacco. Un reparto per cui Conte sembra avere le idee piuttosto chiare, secondo Tuttosport. In avanti, infatti, sono tornati in auge i nomi di due vecchi pallini come Dzeko e Giroud: