CM – Un club inglese insiste per l’ex Inter Conte: la situazione

Gli aggiornamenti sul futuro dell'ex allenatore nerazzurro, al momento senza una panchina dopo lo scudetto con l'Inter

Quale panchina nel futuro di Antonio Conte? Dopo l'addio all'Inter con la vittoria dello scudetto, l'ex allenatore nerazzurro è al momento senza una squadra. Ma un club inglese fa sul serio per lui, come riferisce Calciomercato.com: "Antonio Conte continua a essere la prima scelta dell'Arsenal per sostituire Arteta. Le parti sono al lavoro, l'ex Inter gradirebbe un ritorno in Inghilterra a Londra, dove ha già guidato il Chelsea", si legge.