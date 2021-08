Esonero Arteta? L’Arsenal valuta Conte. TS: “Inter trema per Lautaro e Barella”

I tifosi dell'Arsenal chiedono l'esonero di Mikel Arteta e l'arrivo di Conte: "All'Inter hanno iniziato a tremare per Lautaro e Barella"

Il 2020-21 non è stata un'annata felice per l'Arsenal, che dopo anni si è ritrovato fuori dall'Europa a causa di un misero ottavo posto finale in Premier League. E la nuova stagione non è certo partita all'insegna di un'inversione di tendenza: la sconfitta alla prima giornata sul campo del neopromosso Brentford, infatti, ha fatto precipitare la situazione. Tanti tifosi Gunners continuano a chiedere l'esonero di Arteta e a invocare l'arrivo di Antonio Conte, libero dopo la risoluzione con l'Inter . Scrive Tuttosport:

"Il club non vorrebbe arrivare all’esonero così presto ma anche tra i manager dei Gunners vi è preoccupazione e si valutano i tempi: resterebbero due settimane di mercato durante le quali provare a soddisfare le eventuali richieste del nuovo tecnico: appena si sono diffuse le voci di fibrillazioni intorno a Conte, a Milano hanno conciato a tremare per il futuro di Lautaro e di Barella che deve ancora rinnovare il contratto. Per ora, però, a parte le pressioni dei tifosi e i dubbi dei dirigenti inglesi, il resto sono ancora poco più che suggestioni. Ma l’Arsenal è un club con grande fascino, storia, potenzialità economiche e l’idea di poterlo rilanciare in Premier non è per nulla fastidiosa. Anzi...".