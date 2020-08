In Ghana – Su Asamoah c’è il forte interesse di un club di Serie A: ecco la richiesta dell’Inter

L’ultima apparizione in campo risale a Inter-Roma del 6 dicembre, da lì in poi tra infortunio al ginocchio e panchina, Kwadwo Asamoah non ha più messo piede in campo. Il ghanese è stato anche escluso dalla lista dei calciatori iscritti alla fase finale dell’Europa League e il suo futuro è sempre più lontano dall’Inter.

Sul giocatore c’è il forte interesse del Fenerbahce, ma secondo quanto riportano in Ghana, anche il Benevento avrebbe messo gli occhi su Asamoah. Come sottolinea ghanasoccernet.com, il club campano dovrà versare nelle casse dell’Inter 3 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, è questa la richiesta dei nerazzurri.

