Nuova avventura alle porte per Kwadwo Asamoah. Dopo essersi svincolato dall’Inter, infatti, il centrocampista ghanese sarebbe vicino a trasferirsi a parametro zero al Cagliari. A riportarlo è l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Asamoah, dunque, potrebbe continuare la sua carriera in Serie A, desiderio che aveva chiaramente espresso in una recente intervista alla BBC. Per lui c’è il Cagliari, dove ritroverà Radja Nainggolan, compagno in nerazzurro.