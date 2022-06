Biasin: “Inter-Asllani, formula del prestito con obbligo di riscatto. Le cifre”

Il giornalista ha specificato che si ragiona sui 14 mln ma il club nerazzurro sborserebbe in un primo momento solo i 4 mln per il prestito

Biasin, su Twitter, ha parlato della trattativa tra Inter e Empoli per Asllani, il centrocampista che andrà a dare una mano a Brozovic in mezzo al campo. Stando a quanto riportato dal giornalista ai suoi follower si tratta di un affare in prestito con obbligo di riscatto. In ballo 14 mln ma sono 4 mln per il prestito e 10 per il riscatto obbligatorio.