UFFICIALE – Asllani è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato

L’esordio nei Pulcini bagnato da un gol da ricordare, triplo dribbling e tiro vincente. E poi una costanza e una dedizione senza pari, in quell’angolo di toscana che lo spinge, a 10 anni, nel settore giovanile dell’Empoli . Dove cresce, anno dopo anno, in un ambiente ideale per sprigionare tutta la sua voglia di calcio.

Il destino inizia a disseminare indizi. Il primo, il più evidente: la data di nascita, 9 marzo , proprio come l’Inter. Poi il campionato Primavera 2020/2021: l’Empoli vince lo scudetto giovanile e lo fa eliminando in semifinale proprio l’Inter, anche grazie a una rete di Asllani. Che poi, in finale, si ripete, conquistando il tricolore giovanile.

Prima, nel gennaio 2021, era già arrivato il debutto in prima squadra, in Coppa Italia, contro il Napoli. Strada segnata: il 2021/22 è l’anno della consacrazione. Kristjan inizia n Primavera: segna anche 3 gol in Youth League, poi si trasferisce stabilmente in Prima Squadra, grazie alla fiducia che Aurelio Andreazzoli ripone in lui. La sua seconda partita da titolare con l’Empoli arriva in Coppa Italia, proprio contro l’Inter, quando serve un assist a Bajrami. Diventa un perno del centrocampo dei toscani e, ennesimo incrocio, trova il suo primo gol in Serie A a San Siro, in Inter-Empoli. Controllo da applausi e gol, prima della rimonta nerazzurra.