La Stampa – Bremer, Inter in prima fila. Ma Bundes e Premier alimentano l’asta

Il club nerazzurro ha già un accordo di massima con il calciatore ma serve liquidità per un'offerta al Toro che nel frattempo si guarda attorno

Eva A. Provenzano

A Torino pensano a sbloccare la questione Bremer. Il difensore del club granata ha l'intesa con l'Inter ma il club nerazzurro, per affondare il colpo, deve prima trovare liquidità. Per questo il Torino si sta guardando attorno per capire se c'è un'offerta più importante rispetto a quella di Marotta: 20 mln + una contropartita.

Alternativa Milan e i club esteri

Lo scrive il quotidiano La Stampa spiegando che il brasiliano è seguito in Premier e in Bundes. Anche il Milan lo considra un'alternativa a Botman e siccome lui è seguito da club come Newcastle e Arsenal, pronti a puntare tanti soldi per il suo cartellino, i rossoneri stanno riprendendo in considerazione la pista che porta al giocatore del Toro.

Bremer viene seguito da Tottenham e Chelsea che potrebbero alimentare l'asta per acquistarlo a 35-40 mln, quanto Cairo vorrebbe guadagnare dal cartellino del suo difensore. Il Bayern Monaco lo seguono da gennaio. Ma i nerazzurri, spiega il giornale torinese, restano in prima fila. Senza però crearsi piste alternative per non rischiare nulla. Per questo è stato sondato Milenkovic.

(Fonte: La Stampa)