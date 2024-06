Asta per Leoni, non solo Inter e Napoli: c’è il Tottenham. Samp vuole cessione… con promessa

Asta per Giovanni Leoni, baby difensore della Sampdoria finito anche nel mirino dell'Inter: le condizioni per la cessione

Asta per Giovanni Leoni, baby difensore della Sampdoria finito anche nel mirino dell'Inter. Secondo Sky Sport, oltre ai nerazzurri ci sono anche il Napoli e alcuni club di Premier League tra cui il Tottenham. La Samp chiede 5 milioni di euro e vuole strappare una promessa: che rimanga a crescere in Liguria almeno un altro anno, se non due come vorrebbe il Napoli.