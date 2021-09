Atalanta, Marino: “Zapata vicino all’Inter? È contento di restare con noi”

Le dichiarazioni del dirigente del club bergamasco sull'interesse estivo dei nerazzurri per l'attaccante colombiano

A Mediaset Infinity, il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino è tornato sull’interesse estivo dell’Inter per Duvan Zapata. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da TMW: “Zapata vicino all’Inter in estate? È un patrimonio della società, è contento di restare con noi. Non c'è solo lui, abbiamo tanti giocatori forti e dobbiamo dimostrarlo stasera, giocando con coraggio e orgoglio, alla pari".