Libero – Atalanta, no a Politano: due motivi sconsigliano l’affare con l’Inter

Nelle ultime settimane, il nome di Matteo Politano è stato accostato all’Atalanta. L’esterno dell’Inter non sta trovando spazio con Conte e potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio, in caso di arrivo di un’offerta importante. Con gli orobici se ne discuteva come contropartita per Kulusevski ma il passaggio dello svedese alla Juventus ha escluso questa possibilità. Politano piace anche a Roma, Fiorentina e Napoli ma le tre squadre non hanno trovato ancora l’intesa con l’Inter.

POLITANO, NO DELL’ATALANTA – Libero, nell’edizione odierna, spiega il motivo per cui Politano-Atalanta sia una pista da escludere.

“Il ds Giovanni Sartori valuta anche una possibile aggiunta in attacco, a patto che capiti una buona occasione qualità-prezzo. Matteo Politano (26) sarebbe stato l’ideale per avere un’alternativa valida a Gomez e Ilicic, ma il costo elevato tra cartellino e ingaggio sconsiglia l’operazione. Allora si pensa ad un colpo più low-cost, che potrebbe rispondere al nome di Gianluca Caprari (26) o di Marko Pjaca (24), altro esubero della Juve proveniente da un lungo infortunio”.