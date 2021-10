TS – Atletico e City, assalto a Lautaro in estate? Inter in posizione salda

Occhio al valzer delle punte in Europa, più per il mercato estivo che invernale. Ne parla oggi Tuttosport, che fa anche il nome del Toro

"Alla Premier potrebbe guardare il Real se dovessero sfuggirgli (ma è improbabile) sia Mbappé che Haaland: a quel punto Perez proverebbe ad arrivare ad Harry Kane , sul quale però resta in pole il Manchester City, che rinnoverà con decisione l’assalto dopo quello respinto di pochi mesi fa. Se questa volta il Tottenham cedesse, si troverebbe a dover cercare il sostituto del suo bomber storico. E arriviamo all’altro centravanti certo di cambiare squadra: Dusan Vlahovic. Il serbo piace da tempo a Fabio Paratici , che se perdesse Kane farebbe certamente un tentativo per lui. Lo farà a prescindere il suo ex braccio destro e ora successore in bianconero, Federico Cherubini , potrebbero farlo il Liverpool e lo stesso City, se non arrivasse a Kane, e anche altri. Se la spuntasse la Juventus, oggi segnalata in pole, non riscatterebbe Alvaro Morata , che potrebbe restare all’Atletico o essere lui l’erede di Kane nel Tottenham. Atletico e City potrebbero anche effettuare un tentativo per Lautaro Martinez: l’Inter intanto è sempre più vicina al rinnovo con il Toro e questo la metterebbe se non altro in una posizione salda in un’eventuale trattativa per la cessione dell’argentino", si legge.