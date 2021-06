Pedullà: “L’Atletico ha offerto poco per De Paul. Mi chiedo per Lautaro…”

Le novità dall'esperto di calciomercato sull'interesse dell'Atletico Madrid per De Paul e Lautaro Martinez

A Sportitalia, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così delle novità di mercato di casa Inter: “I tifosi dell’Inter devono stare tranquilli. La proposta fatta per Hakimi, per i nerazzurri è ancora insufficiente. Non c’è fibrillazione in casa Inter per questa questione. L’Atletico Madrid ha fatto un’offerta bassa per De Paul e allora io mi chiedo: per Lautaro che offerta potrebbero fare?”.