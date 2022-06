Dybala, non basta uscita di Sanchez. Off the records l’Inter fa intendere…

"Da quello che si capisce off the records, lontano dai microfoni, non ci saranno cinque punte pesanti nella rosa dell'Inter nella prossima stagione. Saranno quattro punte pesanti più un giovane da valorizzare". Matteo Barzaghi ha spiegato su Skysport come sarà disegnata nella prossima stagione la rosa dell'Interper quanto riguarda l'attacco. Con l'arrivo di Lukaku, e senza la partenza di un altro giocatore, Dybala quindi difficilmente arriverà, non basterebbe l'uscita di Sanchez.