L’Inter è alla ricerca di un centravanti e i nomi più caldi in quest’ottica sono Llorente e Giroud. Secondo quanto riportato dal portale francese Le10sport.com, i nerazzurri sarebbero interessati a Islam Slimani, autore di 7 reti in 13 partite in Ligue 1 con la maglia del Monaco. Oltre all’Inter, il giocatore piace a Tottenham e Manchester United: i tre club, aggiunge le10sport.com, sarebbero interessate a completare l’affare a gennaio in prestito fino a giugno.