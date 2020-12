CdS – Inter, possibile scambio Gervinho-Pinamonti: “Ma si valutano altri 2 profili a sorpresa”

Con ogni probabilità, nel prossimo mercato di gennaio l’Inter si muoverà per rinforzare anche l’attacco, che in questo inizio di stagione ha mostrato di avere la coperta corta.

Da tempo, ormai, si parla di un possibile scambio con il Parma Gervinho-Pinamonti. Ma non è l’unica pista. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, nei radar nerazzurri ci sarebbero anche Lasagna (del quale vi avevamo parlato noi di FCInter1908.it nei giorni scorsi) e Zaza:

“Ecco, a proposito di attacco, da capire se l’Inter andrà a chiedere Gervinho al Parma, proponendo in cambio Pinamonti. L’ivoriano, infatti, sarebbe l’attaccante che dà profondità. Altri profili valutati sono quelli di Lasagna e Zaza. In ogni caso, molto, se non tutto, dipenderà dalle uscite

(Fonte: Corriere dello Sport)