Tornato in Italia e in Serie A con grandi aspettative, Mario Balotelli non è ancora riuscito a lasciare il segno con la maglia del Genoa: pochi spezzoni di partita e nessun gol, e l'arrivo di Patrick Vieira sulla panchina rossoblu non ha di certo migliorato la situazione (i due, ex compagni di squadra ai tempi dell'Inter e del Manchester City, avevano avuto degli screzi ai tempi di Nizza). Per questi motivi nelle ultime settimane si è parlato della possibilità di un clamoroso divorzio anticipato tra le parti.